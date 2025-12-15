Çağdaş Atan: İnsanların aklından geçeni biliyorum

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Çağdaş Atan'ın maç önü sözleri şu şekilde:

"Hafta içinde sansasyonel galibiyetten dolayı Fenerbahçe'yi kutluyorum. Her Türk takımının kazanmasını isteriz ama Fenerbahçe'nin Brann'a karşı biraz daha yıpranmasını beklerdik. Fiziksel olarak yıpranmadan buraya geliyorlar. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum.

Tedesco geldikten sonra sahaya, oyuna odaklanan bir takım, namağlup bir takıma karşı mücadele edeceğiz.

Uzun zamandır eksiklerle, sakatlıklarla uğraştık, mücadele ediyoruz. Marko Jevtovic'in kadroda olması bile tebessüm etmemizi sağlıyor. 10-15 dakika oynayabilecek durumda. Elimizdeki oyuncularla maksimumu yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımdan çok memnunum. Onları buradan tebrik etmek istiyorum, teşekkür ediyorum.

Zor bir maç oynayacağız. Oyunculara çok önemli görevler yükledik. Belirlediğimiz bir plan var. Bizim de çalıştığımız bir oyun var. Cebimizde bir oyun daha var. Asıl plan üzerinden devam edip, zorlanırsak diğer plana geçip iyi bir oyun oynamak istiyoruz.

"İNSANLARIN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ BİLİYORUM"

İnsanların aklından geçeni biliyorum, aksini ispat etmek için sahada olacağız. Oyuncularıma çok güveniyorum. İnşallah keyifli bir maç izleteceğiz.

Bu maçla ilgili kafalardaki düşüncelerin tersini gerçekleştirmek için çok mücadele edeceğiz. Hazırız. İnşallah keyifli bir maç izletiriz."