Çağdaş Atan: Konuşmadığımızda algılar üretildi, konuşmaya karar verdik

22 Nisan 2021 Perşembe 19:23 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 19:23

Kendileri üzerine algı yapıldığını belirten Çağdaş Atan, "Kapanan savunmaları açamıyoruz, geriye düştüğümüzde çeviremiyoruz diye bir algı vardı, 18 puanla ligde geriye düştüğümüz maçları en çok çeviren takımız. Etrafımızdaki takımların hepsi mutlu, bizde formsuzluk, baskı varmış gibi gösteriliyor. İlk Fenerbahçe maçından beri flaş röportajlara gelmiyorum, basın toplantılarına gitmiyorum. Konuşmadığımızda algılar üretildi, konuşmaya karar verdik." dedi.

"BAKASETAS GİTTİĞİNDE VERYANSIN EDERDİM..."



Devre arasında transfer yapmayan tek takım olduklarını da vurgulayan genç hoca, "Ligin ilk yarısı bittiğinde iyi konumdaydık ama o andan sonra bir tek Alanyaspor transfer yapmadı, üstüne üstlük Bakasetas'ı kaybettik. Bazen kalite problemi yaşadığımız oldu, onu da dinamizmle, 8 numaralarımızı half spacelere koşturarak çözmeye çalıştık ve çözümler bulduk. Büyük maç yok, belki biraz bizden bahsederler. Önemli pozisyonlara giriyoruz, deplasmanda da ağırlık koymak istiyoruz. Bakasetas gittikten sonra ilk 5'te olmamızı hayal görenler olabilirdi ama biz yarışın içindeyiz. Oyunu hiçbir zaman oyuncu üzerinden okumadım, okusaydım Bakasetas gittiğinde veryansın ederdim. Aksine. Berkan, Umut, Ahmet, Efkan gibi oyuncuları kazanıp, hem ileride bonservis geliri, hem de yarışmacı takım olmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.