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Spor

Çağdaş Atan: Mükemmele yakın oyunla maçı kopardık

Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Cherno More'ye karşı alınan 4-0'lık galibiyet sonrası konuştu.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 00:08 - Güncelleme:
Çağdaş Atan: Mükemmele yakın oyunla maçı kopardık
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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Bulgaristan ekibi Cherno More'yi 4-0 mağlup ederek tur atlayan Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ilk yarıda mükemmele yakın oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sergiledikleri performans dolayısıyla oyuncularını tebrik eden Çağdaş Atan, "İlk yarıda çok iyi oynadık. İkinci yarıda basit oynamayı bıraktık. Daha üretken olabilirdik. Maçları daha yüksek tempoda bitirebilirsek bizim için harika bir durum oluşur. Bu oyunda ciddiyetsizliğe hiç yer yok. Mükemmele yakın oyunla ilk yarıda maçı kopardık. Geçmemiz gereken bir turdu." ifadelerini kullandı.

Üçüncü eleme turunda karşılaşacakları Norveç temsilcisi Viking'in kaliteli bir takım olduğunu vurgulayan 45 yaşındaki teknik adam, "Viking, ritmini yakalamış ve liginde lider. Genç ve dinamik bir ekiple oynayacağız. İkinci eleme turunda aldıkları skorlar ve attıkları goller, onlara yüksek öz güven sağladı. İç saha maçlarını sentetik zeminde oynuyorlar. Buna adapte olacağız. Sentetik sahada kaç antrenmanın bizi oraya götüreceğini tartışacağız. Akademimizde sentetik sahamız var. Sentetik sahada yeterli antrenman yaparak adaptasyon aşamasını geçmek istiyoruz. Orada iyi bir skor alıp rövanşa avantajlı gelmek istiyoruz." diye konuştu.

- "BİRAZ HİLELİ BİR OYUN OYNAYACAĞIZ"

Çağdaş Atan, Viking ile sentetik sahada yapacakları ilk maçta kendi oyunlarını oynadıkları takdirde yanılgıya düşeceklerini kaydetti.

Viking'in genç, mücadele eden ve oyunu hızlandıran bir takım olduğunun altını çizen Atan, "Her doğru her yerde geçerli olmuyor. Biraz hileli bir oyun oynayacağız. Viking, ritmini bulmuş bir takım ve sentetik sahada oynuyor. Bu şartlar bizim aleyhimize. Don Kişotluk yapıp 'Kendi oyunumuzu oynayacağız' dediğimiz anda yanılgıya düşeriz. Maçlarını canlı izledik. Doğru oyunu ve oyuncuları bulmak zorundayız. Doğru analizle turu oradan buraya getirmemiz gerekiyor. Negatif şartları pozitife çevirmemiz lazım. Çok zor bir eşleşme." şeklinde görüş belirtti.

Cherno More Teknik Direktörü Ilian Iliev ise "Kurada karşımıza en güçlü takım çıktı. Elimizden geleni yaptık. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. Maçı da ilk devrede kaybettik." ifadelerini kullandı.

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