1 Eylül 2025 Pazartesi
Spor

Çağdaş Atan: Sakatlık olarak şanssız bir dönemden geçiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ikas Eyüpspor'la 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ31 Ağustos 2025 Pazar 23:38 - Güncelleme:
ABONE OL

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, "Üç gün önce deplasmanda yoğun bir maç oynadık. Bugün kafamızda ofansif bir oyuncu grubuyla başlamak vardı. Maçın başında sakat verdik. Selke'yi kaybettik ısınmada. Bu da bizde şok etkisi oluşturdu. Oyuncuların gardının düştüğünü gördük. İlk yarıya bu durum yansıdı. İlk yarıda 2 net pozisyonumuz var. Rakibe neredeyse hiç pozisyon vermedik. İkinci yarıda bir formasyon değişikliği yaptık. Rakibin bire bir baskıya gelmesini bekliyorduk. Arkada alan bulacağımızı düşünerek bu oyun planıyla sahadaydık. İkinci yarının başında yaptığımız düzeltmeler sonrasında bu fiziksel durumla iyi bir ikinci yarı oynadık. Maalesef gol atamadık." ifadelerini kullandı.

"SEZON BAŞINDAKİ RİTME DÖNECEĞİZ"

"Çok iyi bir takımım var ama şu anki eksiklere bakınca zamana ihtiyacımız var gibi gözüküyor." diyen Atan, "Milli takım arası iyi gelecek. Sezon başındaki ritme döneceğiz. Sakatlık olarak şanssız bir dönemden geçiyoruz. Bu kadar fiziksel yorgunluğa rağmen verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

