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Spor

Çağdaş Atan: Trabzonspor kupayı kazanırsa Avrupa Ligi'ne gidiyoruz

Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Kasımpaşa'yı 4-1 yendikleri maçtan sonra görüşlerini aktardı.

AA5 Mayıs 2024 Pazar 19:50 - Güncelleme:
Çağdaş Atan: Trabzonspor kupayı kazanırsa Avrupa Ligi'ne gidiyoruz
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 4-1 yenen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, aldıkları net galibiyetin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Atan, arkalarındaki takımlarla aralarındaki farkı açma şansını iyi kullandıklarını belirtti.

İyi bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayan Atan, "Çok mutluyuz. Ceza sahasına girmekten çekinmeyen, ikinci topları kovalayan bir takımla oynadık. Oyuncularım özellikle son 2 maçtır, geçen maç 3, bu maç tekrardan 3 oyuncum eksikti. Çok zorlanarak çıktığımız bir maçta beklentimizin üzerinde bir oyun oynadık. İlk 45 dakika muazzam oynadık. Bugün oyunun sadece 10-15 dakikası elimizden kaydı. 70-75 dakikayı çok iyi oynadık. Aldığımız net galibiyet bizi çok mutlu etti. Oyuncularımız Avrupa'ya gitmeyi çok istiyor. Onlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa kupalarına katılmayı çok istediklerini aktaran Atan, şunları kaydetti:

"Trabzonspor üçüncü olup kupayı kazanırsa Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Trabzonspor ile aramızdaki puan farkı 3. Üç final maçı var ve onlarla evimizde oynayacağız. O maçı kazanırsak ligi 3. bitirebileceğiz. Bu bizim için yazılacak en iyi senaryo. İlk 5'e girdiğimiz zaman Beşiktaş ya da Trabzonspor kupayı kazanırsa yine Avrupa'ya gidiyoruz. Heyecanımız büyük. Hayaller her geçen gün büyüdü ve bu hafta daha büyük bir hale geldi. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz."

Atan, Pelkas'ın sakatlığının ciddi gibi gözüktüğünü de sözlerine ekledi.

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