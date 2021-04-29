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  • Çağdaş Atan'dan Emre Belözoğlu itirafı! ''Sürpriz ama cesur bir karar''
Spor

Çağdaş Atan'dan Emre Belözoğlu itirafı! ''Sürpriz ama cesur bir karar''

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe maçından sonra açıklamalar yaptı. Emre Belözoğlu'nun oynattığı futbolu öven Atan, Mesut Özil ile ikinci yarıya başlamasına ise şaşırdığını söyledi.

29 Nisan 2021 Perşembe 23:19 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 23:27
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Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

EMRE HOCAYI TEBRİK EDİYORUM

Fenerbahçe 10 kişi kalınca başka bir oyun oynandı ama 11'e 11 iken de güzel mücadele ettik. İlk yarı da derslik bir futbol oynadık. Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra başka bir oyun oynandı ama 11'e 11 oynanırken ben çok memnun kaldım. Sosa'yı iyi durdurduk, Szalai ve Serdar'ı uzun top atmak zorunda bıraktı

Emre hocayı tebrik ediyorum, o geldikten sonra farklı bir oyun oynanıyor. İki hocanın hamleleri vardı, ben keyif aldım.

MESUT KARARI SÜRPRİZ OLDU

Emre hocanın Mesut'u ikinci yarıda sahada tutması bizim için sürpriz ama cesur bir karar oldu. Direkten dönen 3 topumuz oldu. Oyun olarak keyif aldık. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum, kaliteli bir takıma karşı iyi bir oyun oynadık. Skoru yapamadık."

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