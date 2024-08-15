Çağdaş Atan'dan oyuncusuna övgü: Ona bayılıyorum

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Iberia'yı mağlup ederek üst tura çıktıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Çağdaş Atan yaptığı açıklamada, "İşin saha kısmı çok önemli ama coşku ve istek olmadığı takdirde bu işi yapmamızın bir anlamı yok. O enerji olmazsa bu mesleği de yapmamızın anlamı yok. Bu işi çok seviyoruz. Bugün her atağımızda gol pozisyonu yakalayacakmışız gibi hissettim. İlk yarı 3. bölgede kalitemizi gösteremedik, kararsız kalmamamız gerektiğini oyunculara anlattık. Daha fazla skor üretebilirdik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yolumuz uzun olsun istiyoruz, 50-60 maçı görmek istiyoruz bu sene. Pazar günü Alanyaspor maçımız var, çok zor bir maç. Perşembe günü 5 saatlik bir yolculuk yapacağız İrlanda'ya. Yorucu ama bizim istediğimiz bir durumdu bu." dedi.

"DUARTE'YE BAYILIYORUM"

Atan ayrıca, "Elimizde tuttuğumuz kadro ve veda ettiğimiz isimler hep planlı. Tabii ki de transfere ihtiyacımız var ama elimizdekilerden daha değerli oyuncular arıyoruz. Oyuncularım pozisyon değişikliklerine alışıyorlar. Duarte inanılmaz bir karakter, bu sene ikinci kaptan da oldu. Aile babası, kişilikli bir oyuncu. Ona bayılıyorum. Kemen de böyle bir oyuncu olduğu için buraya getirdik onu. Altyapımızdan gelen oyuncuları da değerlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.