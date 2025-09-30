Çağdaş Çavuş: Galibiyetle milli araya girmek istiyoruz

Trendyol 1. Lig 9. haftasına Çorum FK, Manisa FK'ye konuk olacak. 3 Ekim'de oynanacak karşılaşma için hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, milli araya galibiyetle girmek istiyor. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde antrenmanlarına tam gaz devam eden Çorum ekibi, taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalarla Manisa FK maçına hazırlanıyor.

"GALİBİYETLE MİLLİ ARAYA GİRMEK İSTİYORUZ"

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Bugüne baktığımızda toplamda bir hafta oldu ve bu bir haftada iki maça çıktım. Hem Serik maçı hem de arkasından Ümraniye deplasmanı. Şimdi Serik maçında başladığımız oyunla Ümraniye maçında oynadığımız oyun arasında bile büyük bir fark var. Geldiğim zamanki oyunla şimdiki oyun arasında da hem oyun hem saha içerisindeki duruş açısından ciddi farklar olduğunu düşünüyorum. Oyuncu grubum da aynı düşüncede. Bizim amacımız, bu gelişimi en kısa sürede doğru şekilde tamamlayıp, sonraki bütün maçlarda Ümraniye maçında oynadığımız dominant oyunu çok daha artırmak. O maçta 7 tane net pozisyona girdik, bunların içerisinde çok kritik fırsatlar da vardı. Bunları daha da çoğaltmak istiyoruz. Zaten süreç ilerledikçe oyun da gelişecektir. Oyuncu grubumun büyük kısmını dışarıdan tanıyordum; hatta Süper Lig'de birlikte çalıştığım oyuncular da var. Ama içerideki oyunun farklılaşmasını birlikte çözmeye başladık ve çok kısa zamanda çok güzel bir reaksiyon aldım. Önümüzdeki Manisa maçıyla beraber daha iyi bir görüntü verip, galibiyetle milli araya girmek istiyoruz" dedi.

"NE KADAR ÇOK KALİTELİ OYUN ORTAYA KOYARSAK, BİZİ O KADAR İLERİYE TAŞIYACAKTIR"

Liderlik için iyi bir oyun ortaya koymaları gerektiğini kaydeden Çavuş, "Sezon 30 maçlık bir süreç. Bu süreci gelişerek devam ettirmemiz gerekiyor. Sahada ofansif oyun gücümüzü artırarak, sürekliliği sağlayarak ilerleyeceğiz. Her maçta oyunu iyi kontrol etmeye devam edeceğiz. Bu oyuncu grubuyla birlikte bunu çok güzel başaracağımıza inanıyorum. Daha önce çalıştırdığım takımlarda da ofansif ve dominant futbol oynatmayı tercih ettim. Çünkü takımımızın yapısı da bu yönde. Tabii ki maçın içerisinde denge kurmamız gereken anlar olacak. Bazen ön alan baskısı, bazen ikinci bölgede bekleyip doğru geçişlerle oyunu şekillendirmek zorunda kalacağız. Futbol 90 dakika ama içinde farklı bölümlere ayrılan bir oyun. Biz de doğru senaryoya uygun oynayacağız. Hem taraftarımıza hem de ülkeye keyifli bir futbol izletmek istiyoruz. Çünkü uzun bir maraton var. Ne kadar çok kaliteli oyun ortaya koyarsak, bizi o kadar ileriye taşıyacaktır. Lig şu anda dengeli gidiyor. Biz bu dengeyi kendi adımıza galibiyetlerle kırıp, süreci dominant bir şekilde sürdürmek istiyoruz. Şampiyonluk duygusu bizim içimizde var. Bunu kelimelere döküyoruz ama sahaya da yansıtmak zorundayız. Bu süreçte iyi oyun ve galibiyetler elde ettikçe bunun değeri daha da artacak. Şampiyonluk hedefiyle oynamak hem çok değerli hem de çok keyifli. Serik maçını oynadık, Ümraniye maçını oynadık. Özellikle Ümraniye karşısında dominant bir oyun sergiledik. Rakibin ceza sahamıza girdiği pozisyon sayısı çok azdı, sadece duran toplardan verdik. Akan oyunda pozisyon vermedik. İşte bu oyunu çoğaltmak ve skora da yansıtmak en büyük isteğim. Manisa benim için özel bir kulüp. Çünkü 1. Lig'de teknik direktörlük kariyerime başladığım kulüptü. Orada genç oyuncularla çok iyi işler yaptık. Milli takıma gönderdiğim oyuncular oldu. Daha önce hiç süre almamış oyunculara değer kattık. Benim başlangıcımda önemli bir yeri olan kulüp. Ama bugün benim için Çorum FK çok önemli ve çok özel. Burada alacağımız güzel galibiyetlerle yakalayacağımız seri, sezon sonunda bize çok büyük bir umut verecek. İnşallah sezonun sonunda da bu hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.