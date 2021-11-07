Çağla Büyükakçay'ın lisansı Ractopamine nedeniyle askıya alındı! Ractopamine nedir?

7 Kasım 2021 Pazar 14:38 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 14:38

Ractopamine nedeniyle lisansı geçici olarak askıya alınan başarılı tenisçi Çağla Büyükakçay hakkında araştırmalar hız kazandı. Türk kadın tenisinin başarılı temsilcisi Çağla Büyükakçay'ın idrarında Ractopamine bulunduğu açıklandı. Peki Ractopamine nedir? Çağla Büyükakçay kimdir? İşte konu ile ilgili merak edilen detaylar...

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), 2-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Romanya / Cluj - Napoca'daki turnuvada idrar örneği veren Çağla Büyükakçay'ın idrarında Ractopamine bulunduğunu açıkladı. Bu gelişme üzerine Çağla Büyükakçay'ın lisansı geçici olarak askıya alındı. Ractopamine nedir?

RACTOPAMİNE NEDİR?

Ractopamine, hayvanlardaki kas kitlesini artırmak için kullanılan sentetik bir katkı maddesidir. Avrupa, Rusya, Çin dahil 160 ülkede kullanımı yasaktır.

Kanada Et Konseyi iletişim başkan yardımcısı Marie-France MacKinnon, ractopaminenin yem verimliliğini arttırırken büyümeyi desteklediğini belirtti ve ractopamine kullanımının da sığır eti üretiminin daha az sera gazı oluşturması anlamına geldiğini söyledi.

Beta-agonistler adlı bir grubun parçası olan katkı maddesi, bir hayvanın yaşamının son birkaç haftasında kullanılır ve yağsız et oluşturulur.

Kanada Gıda Denetleme Kurumu'nun düzenlemelerine göre Kanada'da hindiler, domuzlar ve büyükbaş hayvanlar için ractopamine kullanılmasına izin verilir.

Ülkeler tercih nedeniyle ractopamineyi yasaklıyorlar ve katkı maddesi Birleşik Devletler'deki gibi birçok düzenleyici tarafından güvenli kabul edilmiştir.

Codex Alimentarius Komisyonu tarafından belirlenenler gibi uluslararası standartlar, insan tüketimi için minimum güvenli bir kalıntı seviyesi belirledi, ancak Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi gibi diğer kuruluşlar buna itiraz etti.

ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY KİMDİR?

Çağla Büyükakçay, 1989 yılında Adana'da doğdu.Tenis oynamaya ailesinin desteğiyle 8 yaşındayken Adana Tenis Dağcılık Kulübü'nde başladı. 12 yaşında Türkiye Klasman Turnuvası ve Türkiye Kapalı Kort Turnuvası şampiyonluklarını kazandı.14 yaşında Enka Spor Kulübü'ne transfer oldu. 15 yaşında Türkiye Fed Kupası Takımı'na seçilerek Türk tarihindeki en genç bayan milli tenis takımı oyuncusu oldu.

2009 yılında ilk Büyükler Türkiye Şampiyonası kupasını kazandı.2010 yılında Valladolid'de düzenlenen ITF 25,000 dolar turnuvasını kazanarak, bu ödülde ITF turnuvası kazanan ilk bayan Türk tenisçisi oldu.Çağla Büyükakçay, kazandığı bu turnuvayla birlikte, aynı sene ilk kez Grand Slam'da oynama hakkı elde etti. 2012'de Can Üner antrenörlüğünü yapmaya başladı.2012 yılında İstanbul'da düzenlenen 13. TED Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası'nda, tekler final maçında Hollandalı Richel Hogenkamp'a 2-0 yenildi.

2014 yılında Malezya'da düzenlenen WTA kapsamındaki BMW Malezya Open turnuvasında Slovak Tadeja Majeric'i yenerek bir WTA turnuvasında çeyrek finale çıkan ilk Türk tenisçi olmuştur. Çeyrek finalde ise Çek Kristyna Plisková'ya 6-4 ve 6-4 lük setlerle elenerek turnuvaya veda etmişti.

2015 yılının Mart ayında FED Kupası Kalp Ödülü'nün oylamasında aday olduğu açıklandı. Oylama sonucunda en çok oyu alan Çağla Fed Cup Heart Award Ödülü'ne layık görüldü.2015 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen TEB BNP Paribas Istanbul Cup turnuvasına katıldı. Ancak 2015'te Slovak rakibi Daniela Hantuchová ' ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Çağla Büyükakçay şu anda WTA sıralamasında 162.sırada yer almaktadır.

Çağla Büyükakçay, 2016 İstanbul Cup turnuvasında, bir WTA turnuvasında yarı finale yükselen ilk Türk kadın tenisçi oldu. Bir sonraki gün yarı finaldeki 6-0 ve 7-5'lik setlerle 2-0'lık galibiyet ile bir WTA turnuvasında finale çıkan ilk kadın raket oldu. Turnuvanın finalinde de 2-1'lik galibiyetle şampiyon olarak tarihe geçti.Bu başarısıyla grand slam ana tablosunda yer almayı da garantilemiş oldu.