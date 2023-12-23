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Spor

Çağlar, 4 dakikada atıldı! Atletico 3 puana uzandı

İspanya La Liga 4. hafta erteleme maçında Atletico Madrid, Sevilla'yı 1-0 mağlup etti. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 66. dakikada oyuna dahil oldu, 70. dakikada oyundan kırmızı kartla atıldı.

23 Aralık 2023 Cumartesi 20:26 - Güncelleme:
Çağlar, 4 dakikada atıldı! Atletico 3 puana uzandı
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La Liga'da 4. hafta erteleme maçında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile Quique Sanchez Flores'in yönetimindeki Sevilla karşı karşıya geldi.

Civitas Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Atletico Madrid 1-0 kazanırken galibiyet golünü 46. dakikada Marcos Llorente kaydetti.

ÇAĞLAR 4 DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Atletico Madrid'de maça yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 66. dakikada oyuna girdi ve 70. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 38'e yükseltirken, Sevilla 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid deplasmanda Girona'ya konuk olurken, Sevilla evinde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

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