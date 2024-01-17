Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Çağlar Söyüncü için hareketli saatler yaşanıyor.

TEMSİLCİSİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Çağlar Söyüncü ve temsilcisi, Madrid'de bir araya geldi.

TRANSFERE KOLAYLIK İSTEYECEK

Çağlar Söyüncü ve temsilcisinin bugün Atletico Madrid ile görüşüp Fenerbahçe'ye transferi için kolaylık isteyecekleri belirtildi.

DİĞER TEKLİFLERE CEVAP VERMEDİ

Ayrıca Çağlar'ın, Fenerbahçe dışındaki tekliflere cevap vermediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid'e yaz transfer döneminde imza atan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bu sezon sadece 9 maçta süre buldu.