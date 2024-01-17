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Spor

Çağlar ile anlaşma tamam! Sırada Atletico Madrid var

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Çağlar Söyüncü transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Çağlar Söyüncü kulübü Ateletico Madrid'den transfer için kolaylık isteyecek. İşte detaylar...

17 Ocak 2024 Çarşamba 11:36 - Güncelleme:
Çağlar ile anlaşma tamam! Sırada Atletico Madrid var
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Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Çağlar Söyüncü için hareketli saatler yaşanıyor.

TEMSİLCİSİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Çağlar Söyüncü ve temsilcisi, Madrid'de bir araya geldi.

TRANSFERE KOLAYLIK İSTEYECEK

Çağlar Söyüncü ve temsilcisinin bugün Atletico Madrid ile görüşüp Fenerbahçe'ye transferi için kolaylık isteyecekleri belirtildi.

DİĞER TEKLİFLERE CEVAP VERMEDİ

Ayrıca Çağlar'ın, Fenerbahçe dışındaki tekliflere cevap vermediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid'e yaz transfer döneminde imza atan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bu sezon sadece 9 maçta süre buldu.

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