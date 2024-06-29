Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü için sıcak bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin bu transferde mutlu sona yakın olduğunu iddia etti.

FENERBAHÇE BİTİRMEYE ÇOK YAKIN

İspanya'dan Que'nin haberine göre; Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün de istekli tavrıyla birlikte Atletico Madrid'in bonservis inadını kırdı. Pazarlıkların başında Çağlar için 10 milyon euro talep eden Atletico Madrid, bonservis bedelini indirmeye karar verdi.

"FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYORUM"

Fenerbahçe, Çağlar için 5 milyon euro önerdi ve kulübünün de izniyle birlikte Çağlar ile görüşmeye başladı. Çağlar Söyüncü, Fenerbahçeli yetkililerle yaptığı görüşmede Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirtti.

ÇAĞLAR'IN TAVRI, İNADI KIRDI

Kulübü Atletico Madrid ile de görüşen Çağlar Söyüncü, bonservis bedeli olmadan geldiğini, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini iletip bonservisi için kolaylık istedi.

5 MİLYON EURO'YA YAKIN BİR BEDEL

Atletico Madrid, Çağlar'ın tavrı karşısında Fenerbahçe'nin önerdiği 5 milyon euro'ya yakın bir bedelden anlaşmakta karar kıldı. Gelecek hafta yapılacak son görüşmelerin ardından Fenerbahçe'nin transferde mutlu sona ulaşacağı belirtildi.

16 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de 16 resmi maça çıkan Çağlar Söyüncü bu karşılaşmalarda biri Galatasaray derbisinde olmak üzere 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.