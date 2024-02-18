Çağlar Söyüncü: Artık her maç final

Fenerbahçeli futbolcular Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek, kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Çağlar Söyüncü'nün açıklamaları:

"Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Rakibi de kutluyorum. Bu sahada oynamak çok zordu. Çok şükür galip geldik. İki takımda da sakatlık olmadı. Her maç final. İkinci yarı daha doğru futbol oynayarak hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Deplasman tribünü bugün tamamen doluydu. Onlara teşekkür ediyorum. Her maç final. Daha hatasız oynayarak mutlu sona ulaşmak istiyoruz."

İsmail Yüksek'in açıklamaları:

"Bu saha ve hava şartlarında oynamayı başaran iki takımı da tebrik ederim. Allah'a şükür sakatlık olmadı, önemlisi buydu. Sonunda kazandık. İkinci yarı bize yakışan oyun oldu. Kazandığımız için mutluyum. Çok şükür iyiyim. Takım arkadaşlarımda da, rakipte de sakatlık olmadı. Mutluyuz."