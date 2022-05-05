Çağlar Söyüncü ayrılığını resmen duyurdular! Dev rakam: Yeni adresi belli oldu

Leicester City'de Çağlar Söyüncü için karar verildi. İngiliz ekibinde önümüzdeki yaz transfer dönemi için kaynak oluşturmak adına Çağlar Söyüncü'nün satılacağı ve milli oyuncu için La Liga devi Real Madrid'in ise 45 milyon euro ödemeyi gözden çıkardığı öne sürüldü.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, İNGİLTERE'DEN AYRILIYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Leicester City'de teknik direktör Brendan Rodgers, önümüzdeki yaz bir orta saha, bir sağ kanat ve bir stoper alınmasını istiyor. İngiliz ekibi ise yapılacak transferler için kaynak oluşturmak adına oyuncu satacak. Birçok Avrupa ekibinin yakın takibinde olan Çağlar Söyüncü'de bu amaçla önümüzdeki yaz satılacak.

REAL MADRİD, 45 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR

La Liga takımlarından Real Madrid, Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü için kesenin ağzını açtı. İspanyol ekibi milli oyuncu için 45 milyon euroyu gözden çıkardı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla 41 resmi maçın 40'ında ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki milli savunmacı bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkı sağladı.