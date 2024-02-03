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Spor

Çağlar Söyüncü: Başkanımız gerekeni söyledi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, Antalyaspor galibiyetinin ardından konuştu.

3 Şubat 2024 Cumartesi 21:47 - Güncelleme:
Çağlar Söyüncü: Başkanımız gerekeni söyledi
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, 2-0 kazanılan Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Eksikleri olduğunu söyleyen Çağlar, "Adaptasyonu aşmak kolay değil. Ama sağ olsunlar çok yardımcı oldular. İlk maçım, ilkler her zaman özeldir. Galibiyetle ayrılmak çok önemliydi. Daha çok çalışarak, daha fazla katkı vereceğiz. Bu camiaya daha faydalı olmak istiyoruz. Buraya gelen taraftarlara da teşekkür ediyorum. Eksiklerim de var, daha çok çalışacağım. Herkese çok teşekkür ederim. İlk maçımdan galibiyetle ayrıldığım için takım arkadaşlarımı da kutluyorum." dedi.

"OLMASI GEREKEN BUYDU"

Transfer süreci hakkında konuşan Çağlar, "Zaten başkanımız bugün gerekeni söyledi. Çok fazla söz söylemeye gerek yok. Benim için olması gereken buydu. Kararımın arkasında durdum. Biraz uzun sürdü, sonu güzel bitti. Başkanımız bugün zaten açıkladı. Bizim daha üzerine laf söylememize gerek yok." sözlerini sarf etti.

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