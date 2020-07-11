11 Temmuz 2020 Cumartesi 18:59 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 18:59

Leicester City forması giyen 24 yaşındaki A Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, TalkSport'a özel röportaj verdi.

Kariyerinin ilerleyişi, Premier Lig'e gelişi, Türk takımlarından teklif alışı ve milli takıma girişi üzerine açıklamalarda bulunan başarılı savunmacı, futbola santrfor olarak başladığını söyledi:

"Kariyerime santrfor olarak başladım, birkaç yıl orada oynadıktan sonra beni orta sahaya çektiler. İki türlü de mutluydum. bir sakatlık geçirdikten sonra savunmaya alındım. Artık başka bir mevkiye geçeceğimi sanmıyorum, olduğum yerden memnunum."

Küçük yaşta hayallerini gerçekleştirmek için evinden ayrılan Çağlar, "İzmir'de oynamaya başladım ve eğer küçük yaşta başlarsanız futbolla yatıp kalkarsınız. Benim memleketimde herkes futbolu çok sever. 11 yaşıma geldiğimde işler biraz zorlaştı çünkü ailemden ayrılmak zorunda kaldım. 13 yıl onlardan ayrı kaldım ve bu benim için çok zordu" dedi.

"MİLLİ TAKIM GURURUNU ANLATAMAM"



24 yaşındaki oyuncu, Altınordu'nun 78 yıllık tarihinde A Milli Takım'a davet edilen ilk futbolcu olmanın da gururunu yaşadı ve milli forma ile şimdiye kadar 28 maçta görev aldı:

"Milli takımda oynamak muhteşem bir his. Ülkenizi temsil ediyorsunuz ve tüm gençler sizi idol olarak görüyor. Ben de küçükken böyle yapardım. Ne kadar gururlu olduğumu kelimelerle ifade edemem."

"BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DAN TEKLİF ALDIM"



Altınordu'dan sonra Süper Lig'e gitmeden Freiburg'a transfer olan Çağlar, ülkenin büyüklerinden teklif geldiğini de doğruladı:

"Beşiktaş ve Galatasaray bana teklif yaptı. Sonra Freiburg araya girdi, çok mütevazı bir takımlardı. Genç oyunculara çok önem veriyorlardı, ben de bu yüzden onları seçtim."

2018'de Leicester City'ye transfer olduktan sonra Claude Puel tarafından yedek bırakılan Çağlar, Brendan Rodgers geldikten sonra da bir süre Jonny Evans ve Harry Maguire'dan forma şansı bulamadı.

Ancak Maguire'ın Manchester United'a transfer olmasıyla çıkış yapma fırsatı yakalayan Çağlar ortaya koyduğu performansa kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmezi oldu:

"Leicester City'ye geldiğim ilk günlerden beri bana da fırsat geleceğini ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğimi biliyordum."

"Buradaki kariyerime çok hızlı başlayamadım. Çok çalıştım ve hocama güvendim. Şu anda burada olma sebebim de bu. Böylesine harika bir kulüpte başarılı olmak şahane olur. Burada futbol takımından çok aile gibiyiz. Bu takımla Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı çok isterim."

"ÇAĞLAR ÇOK ALÇAKGÖNÜLLÜ BİR ÇOCUK"



Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers da daha önce Talk Sport'a Çağlar hakkında şunları dile getirmişti:

"Buraya ilk geldiğimde Çağlar kadro dışındaydı; ancak bizim için çok önemli bir oyuncu haline geldi. O, oyununu geliştirmeye istekli çok alçakgönülü bir çocuk."

"Olağanüstü bir performans gösteriyor. Premier Lig'deki ilk sezonunda genç yaşına rağmen çok iyi bir futbolcu izlenimi verdi. İnanılmaz derecede hızlı ve çok güçlü. Çağs ile çalışmaktan çok memnunum."