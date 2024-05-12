Çağlar Söyüncü bu sezon ağları ilk kez havalandırdı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederken Çağlar Söyüncü de bir golle takımına katkı sağladı. Müsabakaya ilk 11'de başlayan Çağlar, 59. dakikada Szymanski'nin ortasında arka direkte topu filelere gönderdi. Devre arası transfer döneminde takıma dahil olan 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 10 maçta görev alırken, ilk kez gole imza attı. Çağlar, sarı-lacivertli formayla 3 kez, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde, 1 kez de Ziraat Türkiye Kupası'nda görev aldı.

Çağlar Söyüncü, Kayserispor karşısında 78. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.