İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2023 Perşembe / 2 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0522
  • EURO
    20,7525
  • ALTIN
    1224.78
  • BIST100
    5061.99
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çağlar Söyüncü, Chelsea'yi reddetti
Spor

Çağlar Söyüncü, Chelsea'yi reddetti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid ile anlaştığı için Chelsea'yi reddettiği ileri sürüldü.

23 Mart 2023 Perşembe 20:03 - Güncelleme:
Çağlar Söyüncü, Chelsea'yi reddetti
ABONE OL

Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

İspanyol basını Relevo'da yer alan habere göre; Chelsea, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için girişimde bulundu.

Ancak milli oyuncu, aylar öncesinden Atletico Madrid ile prensip anlaşmasına vardığı için Chelsea'nin teklifini geri çevirdi.

Haberde Çağlar Söyüncü'nün Diego Simeone ile çalışmak istediği için Atletico Madrid'e tercih ettiği de aktarıldı.

Oyuncuyla ayrıca Newcastle da ciddi şekilde ilgilenirken, mevcut takımı Leicester da Çağlar'ın sözleşmesini uzatmak için uğraş verdi.

Çağlar Söyüncü'nün yaz transfer döneminde Atletico Madrid'e imza atması bekleniyor.

26 yaşındaki stoper Leicester City ile toplam 127 maça çıktı. 3 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.