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Spor

Çağlar Söyüncü, depremzedelere destek çağrısında bulundu

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü, depremzedeler için destek çağrısında bulundu.

IHA23 Mart 2023 Perşembe 18:24 - Güncelleme:
Çağlar Söyüncü, depremzedelere destek çağrısında bulundu
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Leicester City'nin başarılı futbolcusu Çağlar Söyüncü, depremzedelere yardım için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği Omuz Omuza kampanyasına destek çağrısı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Omuz Omuza kampanyasına bir destek de Leicester City'nin 26 yaşındaki savunmacısı Çağlar Söyüncü'den geldi. Mili oyuncu, TFF'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Herkese merhaba. Ülkemizde olan depremlerden dolayı birçok insan hayatını kaybetti. Sağ kalanlar için lütfen elinizdeki imkanlar doğrultusunda yardımlarınızı bekliyoruz. Her yaptığınız yardım bir fark oluşturur. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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