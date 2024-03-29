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Spor

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe için fedakarlığa hazır!

Gelecek sezon Fenerbahçe'de kariyerine devam etmek isteyen milli savunmacı Çağlar Söyüncü Atletico Madrid'deki maaşında indirime gitmeye hazır.

Fanatik29 Mart 2024 Cuma 15:29 - Güncelleme:
Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe için fedakarlığa hazır!
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Fenerbahçe Kulübü 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'a kilitlenmiş durumdayken, sportif direktör Mario Branco yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Portekizli futbol adamının hedeflerinden biri de, ocak ayında Atletico Madrid'den sezon sonuna kadar kiralanan Çağlar Söyüncü'yü takımda tutmak.

MAAŞ SIKINTISI

İspanyol ekibiyle yakında ilk görüşmenin yapılması bekleniyor. Ancak ilk olarak Çağlar Söyüncü'nün önemli bir fedakarlıkta bulunması gerekiyor. Milli savunmacı, bonservisi elindeyken geçtiğimiz yaz İspanyol deviyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Çağlar, Atletico Madrid'den senelik 2.5 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro imza parası alıyor. Fenerbahçe için bu rakamların ödenmesi mümkün değil.

ÇAĞLAR FEDAKARLIĞA HAZIR

Çağlar'ın, kulüplerin anlaşması halinde, kariyerine sarı lacivertlilerde devam etmek adına maaşında indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi.

İLK HEDEF KİRALIK

Başarılı oyuncunun yeşil ışık yakmasının ardından Mario Branco'nun, önümüzdeki haftalarda İspanya'ya giderek Atletico Madrid ile masaya oturması bekleniyor. İlk hedef, başarılı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla bu kez 1 sezonluğuna kiralamak. Kırmızı beyazlıların satışta ısrarcı olması halinde ise Fenerbahçe'nin yapacağı satışlara göre bu transfer konusunda bir adım atmayı planladığı kaydedildi.

7 MAÇTA OYNADI

Çağlar, ara transfer döneminde geldiği Sarı-Lacivertliler'de 7 resmi maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

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