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Spor

Çağlar Söyüncü: Fenerbahçe'de hedefim şampiyonluklar ve kupalar kazanmak

Bugün Fenerbahçe'ye imza atarak transferi resmiyet kazanan Çağlar Söyüncü ilk açıklamalarını sarı lacivertli kulübün sosyal medya ekibine yaptı.

IHA29 Ocak 2024 Pazartesi 15:40 - Güncelleme:
Çağlar Söyüncü: Fenerbahçe'de hedefim şampiyonluklar ve kupalar kazanmak
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Fenerbahçe, İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün, sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra konuşan Çağlar, "Kulübümüzün de benim de hedeflerim şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Zaten buraya beni bağlayan da bu oldu" dedi.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün sezon sonuna kadar kiralık transferi için kulübü Atletico Madrid ve kendisi ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de yer aldı.

İmzaların atılmasının ardından ilk röportajını kulübün medya ekibine veren Söyüncü, "Burada olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyorum. Bir an önce takıma katılmak istiyorum ve elimden geleni yapıp, takıma ve camiama yardım etmek istiyorum. Kulübümüzün de benim de hedeflerim şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Zaten buraya beni bağlayan da bu oldu. Güzel bir takımımız var. Sabırsızlıkla aralarına katılmayı bekliyorum. Süper Lig'de de ilk deneyimim olacak. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

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