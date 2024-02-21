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Spor

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de kendine geldi

Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertlilerde adeta küllerinden doğdu.

Fanatik21 Şubat 2024 Çarşamba 10:43 - Güncelleme:
Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de kendine geldi
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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde transfer ettiği Çağlar Söyüncü'ye Sarı-Lacivertli renkler adeta ilaç oldu...

Milli stoper Çağlar Söyüncü için geçen sezon kâbus gibi geçti. Leicester, yeni sözleşme şartlarını kabul etmeyen başarılı stoperi kulübeye mahkum etti. Premier Lig'de düşme hattından bir türlü çıkamayan Lacivert-Beyazlılar, ligin son bölümünde Çağlar'a sarıldı, 31 ile 35. haftalar arasında Milli stoper peş peşe 5 maç 90 dakika görev yaptı.

Çağlar son 3 hafta ise sakatlığı nedeniyle oynamadı, Leicester ligden düştü. 27 yaşındaki savunmacı yaz döneminde Atletico Madrid'e imza attı. Ancak İspanya kariyeri pek de istediği gibi başlamadı. Forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar, ara transfer döneminde kiralık olarak Fenerbahçe'ye imza attı.

FENERBAHÇE'DE KENDİNE GELDİ

Sarı-Lacivertli renkler yıldız futbolcuya adeta ilaç oldu. İsmail Kartal, öğrencisini gelir gelmez ilk 11'e monte etti. Çağlar Söyüncü, Antalyaspor, Alanyaspor ve Rizespor maçlarında 90 dakika sahada kaldı.

RİZE'DE ALKIŞ ALDI

Uzun süredir düzenli forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, Kanarya'da her geçen hafta performansını artırıyor. Çağlar, Rizespor maçında yoğun yağışla iyice ağırlaşan zeminde fizik gücüyle fark yarattı, 11 ikili mücadelenin 8'ini, 8 hava topunun ise 6'sını kazanırken tam 11 atak uzaklaştırdı. Çağlar Söyüncü, en kısa sürede tam anlamıyla form tutarak EURO 2024'te Milli formayı sırtına geçirme hedefine emin adımlarla yürümeye kararlı.

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