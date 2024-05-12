Çağlar Söyüncü: Hata yaptığımız zamanların farkındayız

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Kayserispor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Milli futbolcu, "İlk başta Anneler Günü'nü kutluyorum. Benim golümden önce galibiyet daha önemli. Öyle düşünüyorum. Burada aslolan Fenerbahçe. Elimizden geldiğince buraya layık olmaya çalışacağız son maça kadar. Bugün güzel bir galibiyet aldık. İlk dakikadan itibaren üstündük. Seyircilerimize teşekkür ediyorum. Son 2 maçımızı kazanıp, ondan sonrası ilahi takdir." dedi.

Çağlar Söyüncü, taraftarların tepkisi için, "Taraftarlarımıza da hak veriyoruz, zor bir durum. Onlar bizi her zaman desteklediler. Eleştiriler olacak. Bizler doğru eleştirileri alıyoruz. Hata yaptığımız zamanların farkındayız. Tekrar onlara teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de olmak gerçekten ayrıcalık" diye konuştu.