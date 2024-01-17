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Spor

Çağlar Söyüncü için kiralık çıkmazı

Ateletico Madrid forması giyen milli savunmacı Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'dan da ciddi talipleri bulunuyor. Sarı lacivertli ekip oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istese de Madrid cephesi, Çağlar'ın ‘bonservisiyle' satışına daha sıcak.

Akşam17 Ocak 2024 Çarşamba 10:13 - Güncelleme:
Çağlar Söyüncü için kiralık çıkmazı
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Savunma rotasyonunu Leonardo Bonucci gibi lider bir isimle güçlendiren Fenerbahçe'nin, milli stoper Çağlar Söyüncü için de ısrarı sürüyor. 27 yaşındaki başarılı defans ile kiralanması için el sıkışan sarı lacivertliler, Atletico Madrid cephesinin 'kiralık göndermeme' inadını kırmaya çalışıyor. Söyüncü'nün talipleri arasındaki Roma, West Ham ve Fulham, milli futbolcuyu bonservisiyle transfer etmek istiyor ancak Madrid ekibi, 20 milyon euro'nun altında bir teklifi değerlendirmeye almayı düşünmüyor.

Bu üç kulübün, Atletico Madrid'in istediği seviyelere çıkamaması halinde Kanarya, Çağlar'ın ardından İspanyollarla da görüşmeleri tamamlayarak milli stoperi kiralamak istiyor. EURO 2024'te mutlaka oynamak isteyen Çağlar Söyüncü de diğer taliplerine nazaran sezon boyu forma süresinde anlaştığı sarı lacivertlilere gitmeye daha sıcak bakıyor.

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