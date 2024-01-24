Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katarak ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü için de girişimlerini sürdürüyor.

ATLETICO'DAN FENERBAHÇE'YE "EVET"

Sarı-Lacivertliler'de Lenorado Bonucci ve Rade Krunic'in ardından transferde üçüncü bombanın Çağlar Söyüncü ile patlamasına kesin gözüyle bakılıyordu. Milli savunmacı; Porto, Milan, Monaco, Fulham ve West Ham gibi takımları geri çevirdi, "Sadece Fenerbehçe'ye transfer olmak istiyorum" diyerek yönetimin elini güçlendirdi. Çağlar'ın bu tavrı sonrası Atletico, diğer takımlardan daha düşük bir teklif sunmasına rağmen Sarı-Lacivertliler'e 'Evet' dedi.

ÖDEME PLANINDA ORTA YOL BULUNAMADI

Her konuda anlaşma sağlandıktan sonra artık resmi açıklamanın gelmesi bekleniyordu. Ama kulüpler, ödeme planında bir türlü orta yolu bulamadı. Fenerbahçe, kiralama bedelini iki yıla yaymak istiyor. Atletico Madrid ise sezon sonuna kadar tüm parayı almanın peşinde.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Çağlar'ı isteyen Porto ve Fulham'ın kiralama bedelini peşin vermeyi kabul etmesi nedeniyle İspanyol devi, şu ana kadar bu konuda geri adım atmadı. Pazarlıklar devam ediyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN PERFORMANSI

Sezon başında 5 yıllık Leicester kariyerine nokta koyarak Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bugüne dek 9 maçta görev alırken sahada kaldığı 212 dakikada 1 sarı 1 de kırmızı kart gördü.