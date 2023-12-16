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  • Çağlar Söyüncü ilk kez 11 başladı, Atletico Madrid üzgün ayrıldı!
Spor

Çağlar Söyüncü ilk kez 11 başladı, Atletico Madrid üzgün ayrıldı!

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Atletico Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid, sahadan 2-0'lık mağlup olarak ayrıldı.

16 Aralık 2023 Cumartesi 20:49 - Güncelleme:
Çağlar Söyüncü ilk kez 11 başladı, Atletico Madrid üzgün ayrıldı!
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İspanya La Liga'nın 17. haftasında Atletico Madrid, Athletic Bilbao deplasmanına konuk oldu. Atletico Madrid, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 51. Gorka Guruzeta ve 64. dakikada Nicholas Williams Arthuer attı.

Athletic Bilbao'da Ohian Sancet, 36. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Atletico Madrid'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, 46. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 36 puanda kaldı. Athletic Bilbao, 32 puana yükseldi.

Atletico Madrid, ligde gelecek hafta sahasında Getafe ile karşı karşıya gelecek. Athletic Bilbao, sahasında bu kez Las Palmas'ı ağırlayacak.

Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de ilk kez bir maça 11'de başladı

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