10 Mart 2022 Perşembe 15:22 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 15:22

Çağlar Söyüncü kaç yaşında? sorusunun yanıtı, futbolseverler tarafından merak ediliyor. 25 yaşındaki milli savunmacı, Leicester City forması giyiyor. Transfer haberlerinde bu aralar sıkça adı geçen futbolcunun Chelsea'ye imza atacağı konuşuluyor. Peki Çağlar Söyüncü aslen nereli? Çağlar Söyüncü hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile ilgili transfer haberleri gelmeye devam ediyor. İngiliz ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı savunma oyuncusunun önümüzdeki yaz Chelsea'ye imza atması bekleniyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KIMDIR, KAÇ YAŞINDA?

Çağlar Söyüncü, Leicester City forması giyen 25 yaşında başarılı bir savunma oyuncusudur. Chelsea'ye transfer olacağı iddiaları ile gündeme gelen Çağlar Söyüncü'nün hayatı araştırılmaya başladı. İşte, Çağlar Söyüncü'nün oynadığı takımlar ve biyografisi...

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ASLEN NERELİ?

Çağlar Söyüncü (d. 23.05.1996, Menemen, İzmir'de doğmuştur.

Çağlar Söyüncü baba tarafından aslen boşnak, anne tarafından ise Arnavut'tur. Babası Ömer Söyüncü, emekli ve oto galeri işiyle uğraşmaktadır. Annesi ise ev hanımıdır.

Stoper pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcu, Premier League takımlarından Leicester City'de forma giymektedir. 1.87 boyunda olan futbolcu, 74 kilodur.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ HANGI TAKIMLARDA OYNADI?

Çağlar Söyüncü, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giymektedir ve Altınordu Futbol Kulübü'nden 2.500.000 € bonservis bedeliyle transfer edilmiştir. Çağlar Söyüncü, 1. Lig'den yurt dışına transfer olan ilk futbolcu olarak da adından söz ettirmiştir.

Çağlar Söyüncü Futbol kariyerine Menemen Belediyespor'da forvet olarak başlamış, ardından Bucaspor başkanı isteğiyle Bucaspor'a transfer olmuştur.

Bucaspor'da stoper oynamaya başlayan futbolcu, U-16 liginde Ege 1.liği ve Türkiye 3.lüğü yaşamıştır. Fenerbahçe'yi penaltılarla yendikleri 3.lük maçında ise biri normal zamanda, biri seri penaltı atışlarında olmak üzere iki penaltı golü ile takdir edilmiştir.

Çağlar Söyüncü, 1. takım yerine Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Altınordu'nun pilot takımı Bozyaka Yeşiltepespor'da deneyim kazanması için oynamaya başlamış; bir sonraki sezon ise Gümüşorduspor'da yer almaya devam etmiştir.

Çağlar Söyüncü 2014-2015 sezonunda Altınordu'ya transfer olmuştur ve sezona U-21 takımında başlayan futbolcu, 24 Eylül 2014'te ilk takımı Menemen Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ikinci yarı oyuna girerek ilk kez Altınordu forması giymiştir.

Çağlar Söyüncü 2015-16 sezonunda ise Altınordu takımının değişmez isimlerinden biri haline gelerek 30 maçta forma giymiştir. Bu maçların ikisinde de uzatma dakikalarında iki gol kaydetmiştir.

MENEMEN BELEDIYESPOR

Çağlar Söyüncü futbola Menemen Belediyespor'da başladı. Burada geçirdiği zaman boyunca forvet oynadı.

BUCASPOR

Bucaspor başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın isteğiyle bu takıma transfer oldu. Bucaspor'da stoper oynamaya başlayan futbolcu, U-16 liginde Ege birinciliği ve Türkiye üçüncülüğü yaşadı. Fenerbahçe'yi penaltılarla yendikleri üçüncülük maçında biri normal zamanda biri seri penaltı atışlarında olmak üzere iki penaltı golü kaydetti.

ALTINORDU FK

Çağlar Söyüncü, birinci takım yerine Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Altınordu'nun pilot takımı Bozyaka Yeşiltepespor'da deneyim kazanması için oynamaya başladı. Sonraki sezon Gümüşorduspor adını alan takımda oynamaya devam etti.

2014-15 sezonunda futbolcu, Altınordu'ya transfer oldu. Sezona U-21 takımında başlayan futbolcu, 24 Eylül 2014'te ilk takımı Menemen Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ikinci yarı oyuna girerek ilk kez Altınordu forması giydi.

Takım, o sezon Türkiye Kupası gruplarına kalırken, Söyüncü kupa maçlarında forma şansı buldu. Bu maçlardan birinde Fenerbahçe karşısında sahaya ilk 11'de çıktı ve güçlü rakipleriyle 1-1 berabere kaldılar. Bu maçtan 3 gün sonra Soyuncu ilk kez bir 1. Lig maçında forma şansı buldu. Manisaspor'u 1-0 yendikleri maçta Söyüncü, 90 dakika forma giydi. Sezon sonuna doğru Altınordu U-19 takımına geri dönen futbolcu, grubunu namağlup ve 107 gol atarak bitirip birinci olan takıma yardım etti.

2015-16 sezonunda ise Altınordu takımının değişmez isimlerinden biri oldu ve 30 maçta forma giydi. Bu maçların ikisinde - ikisi de uzatma dakikalarında olmak üzere - iki gol kaydetti.

Altınordu'dan 2.500.000€ bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu, 1. Lig'den yurt dışına transfer olan ilk futbolcudur.

FREIBURG SC

2015-16 sezonu devam ederken Söyüncü'nün adı farklı Bundesliga takımlarıyla anılmaya başladı. Bu takımlar arasında VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen ve 1. FC Köln bulunmaktaydı. Ancak, futbolcu tercihini Bundesliga'ya yeni yükselen SC Freiburg'dan yana kullandı.

Mayıs 2016'da transfer açıklandı. Ağustos 2016'da SV Babelsberg 03 ile oynanan DFB-Pokal birinci tur maçında sahaya ilk 11'de çıkarak, ilk kez Freiburg forması giydi. 8 gün sonra Hertha Berlin ile oynanan Bundesliga birinci hafta maçında da sahaya ilk 11'de çıkarak, ilk kez Almanya liginde forma giydi.

LEICESTER CITY FC

2018 yılında Freiburg'dan İngiltere Premier League takımlarından Leicester City'ye 21.1 milyon euro karşılığında transfer oldu. Leicester City'e transfer olmadan önce Freiburg ile Avusturya kampında yer alan Çağlar Söyüncü sakatlandı. Bu nedenle Premier League'in ilk üç haftasında sakatlığından dolayı forma giyemedi.

Sakatlıktan sonra 08.08.2018 tarihinde Premier League 2'de Blackburn U23 takımına karşı forma giydi. Bu ligde 3 maça çıkan Çağlar, A takım için ilk maçına West Ham United karşısında çıktı, 47. dakikada sarı kart gördü ve 80 dakika sahada kaldı.

EFL Cup'ta, Southampton ve Manchester City maçlarında ilk 11'de yer aldı. Manchester City maçı normal sürede 1-1 sona erdi ve uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca maç penaltılar gitti. Penaltı atışlarında 4. sırada olan Çağlar, penaltı atışını kaçırdı ve maçı penaltı atışlarında 3-1 Manchester City kazandı.

2019-20

Sezonun ilk haftasında Wolverhampton ile oynanan ilk hafta maçına ilk 11'de başladı. Leicester City formasıyla ilk asistini ligin 3.haftasında oynanan Sheffield United maçında Harvey Barnes'a yaptı. Leicester maçı 2-1 kazandı. İlk golünü ise ligin 11.haftasında Crystal Palace maçında attı. Leicester maçı 2-0 kazandı.

Ligin 35. haftasında oynanan Bournemouth maçında Dominic Solanke'nin 67. dakikada atmış olduğu golle Bournemouth 2-1 öne geçti. Bu golden sonra topu gol sevinci için almaya çalışan Callum Wilson, Çağlar'ı kale filelerine doğru itti. Bu duruma çok sinirlenen Çağlar, Wilson'ın bacağına tekme attı ve kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Çağlar, 3 maç ceza aldı ve ligin son 3 maçında forma giyemedi.

2019-20 Premier League sezonunda oynadığı futbol ile Premier League'de en iyi 11'ine seçildi.

2020-21

Bu sezona da maçlara ilk 11'de başlayan Çağlar, 6 Ekim 2020'de Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi maçlarından önce sakatlık geçirdi ve 82 gün sahalardan uzak kaldı.

Ligin 36. haftasında oynanan Manchester United maçında takımının 2. golünü attı ve Leicester maçı 2-1 kazandı.

Tüm FA Cup maçlarında forma bulan Çağlar, Chelsea ile oynanan final maçında da ilk 11'de yer aldı. Leicester City maçı 1-0 kazanarak FA Cup şampiyonu oldu ve Çağlar, kariyerindeki ilk kupasını bu sezonda kazanmış oldu.

Manchester City ile oynanan Community Shield final maçını Leicester City 1-0 kazandı. Çağlar, Leicester City formasıyla ikinci kupasını da kazanmış oldu.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN MİLLİ TAKIM KARIYERI

2014-15 yılları arasında çeşitli seviyelerde Türkiye genç millî formasını giyen futbolcu, 24 Mart 2016 tarihinde Antalya Stadyumu'nda İsveç ile oynanan maçta, 90. dakikada Ozan Tufan'ın yerine oyuna girerek ilk defa A millî olmuştur.

Çağlar Söyüncü'nün önümüzdeki yaz İngiliz ekibine imza atması bekleniyor.

Leicester City forması giyen 25 yaşındaki milli savunmacı, bu sezon 34 resmi maçın 33'ünde ilk 11'de yer aldı. Söyüncü, bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkıda bulundu.