Çağlar Söyüncü krizin fitilini ateşledi! İngiltere bu olayla çalkalanıyor

Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü krizin fitilini ateşledi. İngiliz ekibinde Çağlar Söyüncü'nün oynatılmamasının üzerinde bir de kötü sonuçlar eklenince Brendan Rodgers ile yollar ayrılma noktasına geldi.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ NEDEN OYNAMIYOR?"

İngiliz basınına göre; Leicester Cityli taraftarlar Çağlar Söyüncü'nün oynatılmamasına tepkili. Milli oyuncunun neden oynatılmadığı merak edilirken Ada ekibinde teknik direktör Brendan Rodgers, eleştirilerin odağı haline geldi.

TEKNİK DİREKTÖRLE YOLLAR AYRILABİLİR

Çağlar Söyüncü'nün oynatılmaması üzerine çıkan krizin üzerine alınan kötü sonuçlar da eklenince teknik direktör Brendan Rodgers'in geleceği tartışma konusu oldu. 49 yaşındaki hocayla yolların ayrılması durumunda ise teknik direktörlüğe Sean Dyche, Thomas Frank ve Rafael Benitez gibi isimler düşünülüyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, YALNIZCA 90 DAKİKA SÜRE ALDI

Çağlar Söyüncü bu sezon şu ana kadar Leicester City formasıyla yalnızca 1 resmi maçta forma giydi. 26 yaşındaki savunmacı, A Milli Takım formasıyla ise Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kalınan maçta forma giydi.