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Spor

Çağlar Söyüncü: Oynamaya hazırım

A Milli Takımın başarılı savunmacısı Çağlar Söyüncü, Almanya ile oynanacak hazırlık karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu yaptığı açıklamada, 'Tamamen iyileştim çok şükür. Hocamız bizim için büyük şans. Şu anda oynamaya hazırım.' ifadelerini kullandı.

17 Kasım 2023 Cuma 19:18 - Güncelleme:
Çağlar Söyüncü: Oynamaya hazırım
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A Milli Takım oyuncusu Çağlar Söyüncü, hazırlık maçında karşılaşacakları Almanya karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çağlar Söyüncü, "Tamamen iyileştim çok şükür. Hocamız bizim için büyük şans. Şu anda oynamaya hazırım. Sakatlığım tamamen geçti.' dedi.

Karşılaşma hakkında konuşan tecrübeli isim, "İyi durumdayız. Almanya'ya gurbetçi vatandaşlarımızın yanına geldik. Onlar için de bizim içinde bu maç güzel olacak. 3 yıl önce de gelmiştik. Bizi yine çok iyi karşıladılar. İnşallah güzel bir sonuçla onları mutlu ederiz." ifadelerini kullandı.

EURO 2024'te başarılı olmak istediklerini söyleyen Çağlar, 'Takım olarak iyi şeyler yapıyoruz. Her oyuncu değerli burada. Arkadaşlık ortamımız çok iyi. Güzel bir jenerasyon var. Avrupa Şampiyonası'na en son gittiğimizde talihsiz şeyler yaşadık. Bizim için kötü geçmişti. Hatalarımızdan ders çıkarıp, güzel bir oyun ortaya koyup başarılı olmak istiyoruz.' sözlerini sarf etti.

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