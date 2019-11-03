Leicester City'de, 57. dakikada kullanılan kornerde Çağlar Söyüncü sahneye çıktı. Rakiplerine, kendini unutturan Çağlar Söyüncü, uygun durumda fırsatı iyi değerlendirdi ve kafayla topu ağlara gönderdi. Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de ilk golünü atmış oldu. Ayrıca Çağlar Söyüncü, Leicester formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. Çağlar Söyüncü, Mustafa İzzet'in ardından Leicester City'de gol atan ikinci Türk futbolcu oldu.

Bu arada konuk ekip Leicester City'de Jamie Vardy ise 88. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ MÜKEMMEL"

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Gary Lineker, Çağlar Söyüncü'nün golü sonrası "Çağlar Söyüncü, Leicester'a liderlik yapıyor. Bu sezon gerçekten mükemmel." şeklinde tweet attı.

Bu galibiyetin ardından Leicester puanını 25'e yükseltirken, Crystal Palace 15 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Crystal Palace, Chelsea'ye konuk olacak. Leicester City, Arsenal'i ağırlayacak.