18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7088
  • 6,3959
  • 278.088
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Çağlar Söyüncü perdeyi açtı, Jamie Vardy tamamladı

İngiltere Premier Lig'de 11. hafta maçında Crystal Palace ile Leicester City karşı karşıya geldi. Leicester City, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ve Jamie Vardy'nin golleriyle galibiyete ulaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Leicester City'de, 57. dakikada kullanılan kornerde Çağlar Söyüncü sahneye çıktı. Rakiplerine, kendini unutturan Çağlar Söyüncü, uygun durumda fırsatı iyi değerlendirdi ve kafayla topu ağlara gönderdi. Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de ilk golünü atmış oldu. Ayrıca Çağlar Söyüncü, Leicester formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. Çağlar Söyüncü, Mustafa İzzet'in ardından Leicester City'de gol atan ikinci Türk futbolcu oldu.

Bu arada konuk ekip Leicester City'de Jamie Vardy ise 88. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ MÜKEMMEL"

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Gary Lineker, Çağlar Söyüncü'nün golü sonrası "Çağlar Söyüncü, Leicester'a liderlik yapıyor. Bu sezon gerçekten mükemmel." şeklinde tweet attı.

Bu galibiyetin ardından Leicester puanını 25'e yükseltirken, Crystal Palace 15 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Crystal Palace, Chelsea'ye konuk olacak. Leicester City, Arsenal'i ağırlayacak.

Başkan Erdoğan makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji duyurdu: 'Pastırma yazı' başlıyor

Meteoroloji duyurdu: 'Pastırma yazı' başlıyor

Başkan Erdoğan'dan "17'nci yıl" paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan '17'nci yıl' paylaşımı

Çocuğunun gözü önünde 21 yerinden bıçaklandı! Tinerci zannetti ama...

Çocuğunun gözü önünde 21 yerinden bıçaklandı! Tinerci zannetti ama...

Meteoroloji'den o ilimizde yaşayanlara uyarı: Bu saatlere dikkat

Meteoroloji'den o ilimizde yaşayanlara uyarı: Bu saatlere dikkat

Kayserispor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Kayserispor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Beşiktaş'ta akılalmaz olay! Yolcuları bıçakladı, sonra denize atladı

Beşiktaş'ta akılalmaz olay! Yolcuları bıçakladı, sonra denize atladı

Son anda yetiştiler! 'Babam, annemi öldürüyor kurtarın'

Son anda yetiştiler! 'Babam, annemi öldürüyor kurtarın'

Doğal güzellikleriyle büyüleyen tuhaf yerler

Doğal güzellikleriyle büyüleyen tuhaf yerler
 

POPÜLER HABERLER

Tel Tamr´da SMO askerlerinin YPG´li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Tel Tamr´da SMO askerlerinin YPG´li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

126 yıllık geleneklere göre yapılıyor, büyük ilgi görüyor

126 yıllık geleneklere göre yapılıyor, büyük ilgi görüyor

41'inci kez koşuldu! Maratondan renkli kareler

41'inci kez koşuldu! Maratondan renkli kareler

Konya'da yakalanıp, Avrupa'ya gönderiliyor

Konya'da yakalanıp, Avrupa'ya gönderiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA