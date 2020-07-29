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Spor

Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de yılın 11'ine seçildi

İngiltere Premier Lig'de yılın ilk 11'i belli oldu. Leicester City'de başarılı performans göstere milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, yılın 11'ine girmeyi başardı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 22:13 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 22:13
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Premier Lig'de sezonun en iyi 11'i seçildi. Goal'ün her sezon derlediği en başarılı 11 oyuncu listesinde bu sezon milli oyuncu Çağlar Söyüncü de var.

Leicester City formasıyla harikalar yaratan ve adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Söyüncü bu sezon ki başarılı performansıyla dikkat çekmişti.

Mavi Beyazlı ekiple bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkan başarılı stoper takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Milli oyuncumuza stoperde Liverpool'un süper yıldızı Virgil Van Dijk eşlik etti.

Kırmızılılar 30 yıllık şampiyonluk hasretine son verirken en iyi 11'de Van Dijk ile beraber Alisson, Alexander-Arnold, Robertson, Henderson, Mane ve Salah da listede yer aldı.

Kadroyu tamamlayan isimler ise gol kralı olan Jaime Vardy, asist kralı Kevin De Bruyne ve Manchester United'in yıldız oyuncusu Bruno Fernandes oldu.

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