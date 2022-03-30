Çağlar Söyüncü tartışma çıkardı! İngiltere bu krizi konuşuyor

Milli yıldız Çağlar Söyüncü Leicester City'de sözleşmesinin son senesine giriyor. Yıldız isim için Premier Lig devi Chelsea devrede. Leicester ise Çağlar Söyüncü ile sözleşme uzatma konusunda net olmak istediğini oyuncuya iletti. İngiliz ekibi milli savunmacı ile ya sözleşme uzatacak ya da yaz transfer döneminde satacak.



ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLE KRİZ ÇIKTI

Leicester City, milli savunmacı ile sözleşme görüşmeleri yapmak istedi ancak İngiliz medyasına göre Çağlar Söyüncü yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istiyor. Chelsea'nin milli savunmacı için 40 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı belirtilmişti ancak Rusya-Ukrayna arasında çıkan savaş sebebiyle Roman Abramoviç'in kulübü Chelsea satışa çıkarılmıştı.

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37 MAÇA ÇIKTI

Başarılı savunma oyuncusu bu sezon Leicester City'de toplamda 37 maça çıktı. Ligde 24 maça çıkan Çağlar Söyüncü 1 de gol atma başarısı gösterdi. 25 yaşındaki oyuncu Lig Kupası'nda 5 kez Avrupa Ligi'nde de 8 kez forma giydi.

Star Gazetesi