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Spor

Çağlar Söyüncü topbaşı yaptı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, imza törenin ardından tesislere gelerek ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

IHA29 Ocak 2024 Pazartesi 16:37 - Güncelleme:
Çağlar Söyüncü topbaşı yaptı
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Çağlar Söyüncü de takımla ilk idmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından iki grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı. Dün oynanan MKE Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise idmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla bitirdi.

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