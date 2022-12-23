Çağlar Söyüncü transferi hayırlı olsun! Bu iş resmen bitti: Havaalanı dolup taşacak

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den ocakta ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Çağlar Söyüncü, La Liga takımı Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı.

LEİCESTER CİTY'DE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN YOLUN SONU

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de Çağlar Söyüncü için yolun sonu göründü. Ada ekibinde bu sezon çok az forma şansı bulan ve yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

İspanya basınında yer alan habere göre; La Liga takımlarından Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı. İspanyol ekibi, milli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Leicester City ile de anlaşmaya yakın. Transferin ocakta kesinleşmesi bekleniyor.

BU SEZON SADECE 2 MAÇA ÇIKTI

Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City formasıyla şu ana kadar yalnızca 2 resmi maça çıktı ve toplam yalnızca 162 dakika süre alabildi. 26 yaşındaki milli savunma oyuncusu, takımına skor katkısında bulunamadı.