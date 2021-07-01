Star.com.tr 1 Temmuz 2021 Perşembe 21:05 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 21:05

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü için dev kulüpler transfer yarışına girdi. Çağlar için Manchester United ve Chelsea'nin görüşmelere başladığı Leicester City'ye Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City de katıldı. Pep Guardiola'nın Çağlar'ı takımında görmek istediği belirtildi.

60 MİLYON EURO BONSERVİS



Manchester Unied, Real Madrid'den Rafael Varane'ı kadrosuna katmak istiyor. Varane transferinin zora girmesiyle birlikte yönünü Çağlar Söyüncü'ye çevirmişti. United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Çağlar için düğmeye basmış ve 65 milyon euro değerinde teklif hazırlanmıştı. İngiliz medyasına göre Manchester City de bu yarışa katıldı. Leicester City'nin milli savunma oyuncusu Çağlar için 60 milyon euro değerinde teklif hazırlayan son şampiyon transferde de bir adım öne geçti. Çağlar'ın Premier Lig'de kariyerine devam etmek istediği belirtiliyor.

Öte yandan İngiliz medyası Çağlar için Real Madrid, Barcelona ve Paris Saint-Germain'in de devrede olduğu ancak yıldız oyuncunun ilk tercihinin Premier Lig olduğu iddia ediliyor.

İngiliz medyası övgüler dizdiği Çağlar için Brendan Rodgers liderliğinde eşi görülmemiş bir başarı elde ettiğini yazarak, 25 yaşındaki milli oyuncumuz için Leictester formasıyla 82 maça çıktığı ve kulübün iki sezon üst üste Avrupa Ligi'ne katılmasında önemli rol oynadığı belirtildi.