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Spor

Çağlar Söyüncü tüm teklifleri reddetti! Milli futbolcu kararını verdi...

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e geri dönmek istemiyor. Başarılı stoperin kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediği öğrenildi. Çağlar, kendisine gelen transfer tekliflerini de bir bir geri çevirdi. İşte detaylar...

23 Haziran 2024 Pazar 19:20 - Güncelleme:
Çağlar Söyüncü tüm teklifleri reddetti! Milli futbolcu kararını verdi...
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Bonservisi Atletico Madrid'de olan Çağlar Söyüncü sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçirmişti. Milli futbolcu Türkiye'den ayrılmak istemezken, sarı lacivertlilerde Çağlar'ı kadrosuna katma hesapları yapıyor.

TÜM TEKLİFLERİ REDDETTİ

Kariyerine Fenerbahçe ile devam etmek isteyen Çağlar Söyüncü kendisine gelen tüm teklifleri geri çevirdi. Tecrübeli stoperi Fransa'dan 2, İspanya'dan ise 1 takım resmen istedi. Ancak Çağlar, Fenerbahçe'de forma giymek istiyor.

FENERBAHÇE TEKLİF HAZIRLIYOR

Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giyen Çağlar Söyüncü'yü takımda tutmayı hedefliyor. Hem oyuncuya hem de menajerine Atletico Madrid'de bonservis bedeli için teklif yapılacağı iletildi.

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