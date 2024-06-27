Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında olduğu gibi başarılı stoper Çağlar Söyüncü'yü yeniden kadrosuna katıyor. 6 ay önce takıma kiralık gelen milli futbolcu, bonservisiyle gelme teklifine de 'evet' dedi. Çağlar'ın bu cevabı Fenerbahçe taraftarını oldukça mutlu etti. Ancak işler bir önceki transfer döneminde olduğu gibi yine karmaşık. Futbolcu ile anlaşma yapılsa da İspanyol devi Atletico Madrid'in bonservis inadı var. Sarı-Lacivertliler, 2 milyon euro ücretle kiraladığı Çağlar Söyüncü için bu kez daha fazla para harcayacak.

PİYASASI 10 MİLYON EURO

Temmuz 2023'te Çağlar'ı bedelsiz olarak kadrosuna katmayı başaran İspanyol devi, 2027'ye kadar kontratı olan milli futbolcudan gelir sağlayacak. 28 yaşındaki başarılı stoperin piyasa değeri 10 milyon euroya kadar geriledi. Atletico'nun beklentisi ise 12 milyon euro seviyelerinde. A.Madrid'in hocası Diego Simeone Çağlar'ı kadroda düşünmüyor. Fenerbahçe cephesi de bunu koz olarak kullanıp 5-6 milyon bandına bu transferi sonuçlandırmayı hedefliyor. Bazı bonus maddeleriyle Madrid ekibinin ikna olma ihtimali kuvvetli görülüyor. Bu arada Çağlar'ın da Portekizli ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho ile çalışmayı çok istediği gelen bilgiler arasında...