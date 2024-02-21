Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Çağlar Söyüncü'nün sözleri...

"TAKIM OLARAK İYİYİZ"

"Takım olarak iyi durumdayız. Gelmeden önce yakın arkadaşlarım iyi bir ortam olduğunu söylüyorlardı. Ben de geldim ve gördüm. Hedefimiz şampiyonluk. Taraftarlarımızla birlikte elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz."

TRANSFER SÜRECİ

"Transfer sürecim yaklaşık üç hafta sürdü. Bir gün 'Bitti' deniyor, ertesi gün görüşmeler devam ediyor. Mental olarak süreç yordu. Biz de saygı gösterdik. Mutlu sona ulaştık, mutluyuz. Burada olmaktan dolayı mutluyum."

"OTURMUŞ BİR TAKIMA GELDİM"

"Oturmuş bir takma geldim, bu işimi zorlaştırıyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Stoperde benimle birlikte 6 oyuncu var. Serdar Aziz ağabey yıllarca ligimizde ve Milli Takım'da oynadı. Leonardo Bonucci var. Kimin oynayacağının kararını hocamız verecek. Onun kararlarına saygı duyuyorum."

"EKSİKLERİM VAR"

"Eksiklerim var, sene başından bu yana çok fazla oynamadım. Oynayarak daha iyiye gidiyorum."

"KONUŞTUĞUMUZ TEK ŞEY ŞAMPİYONLUK"

"İlk hedefimiz 6 ay boyunca iyi performans sergilemek ve uzun süredir şampiyon olmayan Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşatmak. İlk hedef bu, ondan sonrasına bakacağız. İşin içinde profesyonellik var, iş bizden de çıkıyor. Şu an tek konuştuğumuz şey şampiyonluk."

"GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ KOLAY DEĞİL"

"28 yaşına geldim, ilk defa Süper Lig'de oynuyorum. Büyük bir camiaya geldim, sorumluluklarım fazla. Hem saha içi, hem özel hayat. Alışma sürecimin Türk olmama rağmen daha uzun süreceğini düşünüyordum. Çünkü oturmuş bir takıma geldim. Hocalarım, arkadaşlarım sağ olsun kısa sürede kaynaşma oldu. İyi oyuncular var, dışarıdan göründüğü gibi kolay bir lig değil."

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

"Maddi olarak kazanç sağlıyoruz. Kazandığım paranın hakkını vermek isterim. Fenerbahçe'de de hedefim bu. Atletico Madrid ile kontratım var. 6 aylık süreç çok önemli. Mutlu sona ulaşırsak, durumum ilerleyen zamanda netleşir diye düşünüyorum."

"EURO 2024 GÜZEL GEÇER"

"Rekabet hep olacak. Bu bizi geliştirecek. En iyi performansı veren oynayacak. Arkadaşlık çok yüksek, EURO2024'te de bizi güzel bir turnuva bekliyor. Güzel geçeceğini düşünüyorum."

"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

"İsmail Hoca sağ stoper olarak şans veriyor, ben de elimden gelenin en iyisini yapıyorum."

"KENDİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"

"Fenerbahçe'de çok yakın arkadaşlarım var. Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş... Onlarla konuştuğumda iyi bir ortam olduğunu söylüyorlardı. Ben de son bir senede mental olarak yoruldum. Forma süresi, sakatlıklar... Ayrıca EURO2024 geliyor. Burada iyi performans sergilemek, Fenerbahçe ve Türk halkına kendimi göstermek istiyorum."

"HER ŞEY OLABİLİR"

"Takımda olumsuz bir hava olup olmadığını net bir şekilde söyleyemem. Ben sezon başından beri burada değilim. Her zaman objektif olarak toplantılarımızı yapıyoruz. Uzun bir maraton, her şey olabilir. Başarılı olacağımıza inanıyorum, bunu yapabilecek kapasiteye sahibiz."