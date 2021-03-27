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Spor

Çağlar Söyüncü'den Haaland ve Sörloth cevabı!

Milli Takım'ın Norveç'i 3-0 yendiği maçta ikinci golü atan Çağlar Söyüncü maç sonu açıklamalarda bulundu.

27 Mart 2021 Cumartesi 22:18 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 22:21
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Galibiyetlerin devamının geleceğini dile getiren başarılı futbolcu Çağlar Söyüncü, "Milli Takım'ı çok özlemiştim, güzel bir şekilde gidiyoruz. Yendik ama hatalarımız var, hatalarımızdan ders çıkarıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun devamı gelecek, şimdi önümüzde Letonya maçı var ve o maçı da kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"BİZ KİMSEDEN KORKMUYORUZ"

Norveç'in hücum hattından korkmadıklarını söyleyen Söyüncü, "Haaland ve Sörloth hakkında da konuşan Çağlar Söyüncü, Korkuyor, korkmuyor... Algı oldu. Biz kimseden korkmuyoruz. Onun da cevabı sahanın içinde verdik" dedi.

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