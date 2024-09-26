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Spor

Çağlar Söyüncü'den taraftara mesaj: Onları biraz olsun sevindirdik

Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü, Union Saint-Gilloise maçının ardından konuştu.

26 Eylül 2024 Perşembe 22:34 - Güncelleme:
Çağlar Söyüncü'den taraftara mesaj: Onları biraz olsun sevindirdik
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Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü, Union Saint-Gilloise maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Milli stoper, "Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkürler. Zorlu bir hafta sonu yaşatmıştık. Onlara moral vermek istedik, başardığımız için mutluyuz. Onları biraz olsun sevindirdik. Biz hiç yalnız bırakmıyorlar. Bize düşen görev onları hep mutlu etmek. Takım yendiyse hepimiz iyiyiz, yenildiyse kötüyüzdür. Herkese çok teşekkürler." dedi.

Attığı gol için de konuşan Çağlar Söyüncü, "Golümü sevgili eşime armağan ediyorum." sözlerini sarf etti.

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