Çağlar Söyüncü'den yıkan haber! Resmen duyuruldu

star.com.tr 31 Aralık 2021 Cuma 23:17 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 23:17

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, İngiltere Lig Kupası'nda oynanan Liverpool maçında sakatlanmıştı. Manchester United'a transfer olacağı iddia edilen Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalacağı açıklandı. Milli oyuncunun sakatlığı, bu transferi olumsuz yönde etkileyebilir.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, 3 HAFTA YOK

İngiltere Lig Kupası'nın çeyrek finalinde Liverpool'a penaltı atışları sonucu yenilen Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 60. dakikada sakatlanarak kenara gelmişti. Milli oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN SAKATLIĞI TRANSFERİ ZORA SOKABİLİR

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Çağlar Söyüncü'nün form tutmuşken sakatlanmasının Manchester United'a transferini olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Öte yandan 25 yaşındaki milli oyuncu, Covid-19, sakatlıklar ve maç ertelemeleri sebebiyle bu sezon Premier Lig'de 4 maçı kaçırdı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Çağlar Söyüncü, Leicester City formasıyla bu sezon 26 resmi maçta görev aldı. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, takımına 1 gol katkıda bulunurken 4 kez de sarı kart gördü.