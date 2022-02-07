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Spor

Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, kupaya veda etti

Leicester City, İngiltere Federasyon Kupası'nın 4. turunda 2. Lig ekiplerinden Nottingham Forest'a 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Leicester City'de forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.

AA7 Şubat 2022 Pazartesi 00:39 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 00:39
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Nottingham Forest, Leicester City'yi 4-1 mağlup ederek İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Championship (2. lig) takımlarından Nottingham Forest, turnuvanın 4. turunda Premier Lig ekibi Leicester City'yi ağırladı.

Nottingham Forest, Zinckernagel'in 23, Johnson'ın 24, Worrall'ın 32 ve Spence'in 61. dakikadaki golleriyle geçen yılın şampiyonu Leicester City'yi eledi.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika formasını giydiği Leicester City'nin golü, 40. dakikada Iheanacho'dan geldi.

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