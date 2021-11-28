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Spor

Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, Ozan Tufan'ın Watford'unu yendi

İngiltere Premier Lig'in 13. hafta maçında Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, evinde Ozan Tufan'ın takımı Watford'u 4-2 mağlup etti.

28 Kasım 2021 Pazar 19:30 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 19:30
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İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, evinde Ozan Tufan'ın takımı Watford'u konuk etti. Ev sahibi Leicester City, 4-2'lik skorla kazandı.

Leicester'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada James Maddison, 34 ve 42. dakikalarda Jamie Vardy, 68. dakikada Ademola Lookman attı. Watford'un golleri ise 30. dakikada ve 61. dakikada Emmanuel Dennis'den geldi.

Leicester'da Çağlar 90 dakika sahada kaldı. Watford'da Ozan Tufan ikinci 45 dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Leicester, 18 puana yükseldi. Watford ise 13 puanda kaldı.

Leicester, gelecek hafta Southampton'a konuk olacak. Watford ise sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

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