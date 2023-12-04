Çağlar Söyüncü'nün bileti kesildi! Süper Lig'e dönüyor

Sezon başında İngiltere ekibi Leicester City'den İspanya temsilisi Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, gittiği günden bu yana ligde yalnızca 61 dakika süre alabildi. Performansıyla, İspanyol teknik adam Diego Simeone'yi etkileyemeyen milli oyuncu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN YERİNE ÜST DÜZEY BİR STOPER

İspanyol basınının iddiasına göre tecrübeli çalıştırıcı Diego Simeone, Çağlar Söyüncü'nün yerine yönetimden üst düzey bir stoper transferi istiyor. Atletico Madrid, hocasının isteğiyle milli savunmacıyı takımdan göndermeyi planlıyor.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İDDİALARI!

Tecrübeli futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılıyor. İddialara göre, iki kulüp ara transfer döneminde Çağlar'ı kiralamanın yollarını arıyor.

SEZON İSTATİSİKLERİ

27 yaşındaki savunma, La Liga'da Atletico Madrid adına yalnızca 61 dakika sahada kaldı.

Piyasa değeri ise TransferMarkt'e göre 15 milyon euro olarak belirleniyor.