İSTANBUL 10°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2023 Pazartesi / 22 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9371
  • EURO
    31,3443
  • ALTIN
    1889.4
  • BIST100
    8087.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çağlar Söyüncü'nün bileti kesildi! Süper Lig'e dönüyor
Spor

Çağlar Söyüncü'nün bileti kesildi! Süper Lig'e dönüyor

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid forması giyen milli yıldız Çağlar Söyüncü, çok fazla forma şansı bulamadı. Tecrübeli savunmacının gösterdiği performansı beğenmeyen Diego Simeone, Çağlar Söyüncü'nün yerine yönetimden üst düzey bir stoper transferi istedi. İşte detaylar...

4 Aralık 2023 Pazartesi 22:26 - Güncelleme:
Çağlar Söyüncü'nün bileti kesildi! Süper Lig'e dönüyor
ABONE OL

Sezon başında İngiltere ekibi Leicester City'den İspanya temsilisi Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, gittiği günden bu yana ligde yalnızca 61 dakika süre alabildi. Performansıyla, İspanyol teknik adam Diego Simeone'yi etkileyemeyen milli oyuncu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN YERİNE ÜST DÜZEY BİR STOPER

İspanyol basınının iddiasına göre tecrübeli çalıştırıcı Diego Simeone, Çağlar Söyüncü'nün yerine yönetimden üst düzey bir stoper transferi istiyor. Atletico Madrid, hocasının isteğiyle milli savunmacıyı takımdan göndermeyi planlıyor.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İDDİALARI!

Tecrübeli futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılıyor. İddialara göre, iki kulüp ara transfer döneminde Çağlar'ı kiralamanın yollarını arıyor.

SEZON İSTATİSİKLERİ

27 yaşındaki savunma, La Liga'da Atletico Madrid adına yalnızca 61 dakika sahada kaldı.

Piyasa değeri ise TransferMarkt'e göre 15 milyon euro olarak belirleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.