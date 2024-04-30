Çağlar Söyüncü'nün geleceği belli oldu

Fenerbahçe, Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü'yü 6 aylığına kiralamıştı. Sarı-Lacivertlilerde inişli çıkışlı bir grafik çizen milli futbolcunun geleceği şekilleniyor.

İspanyol basınından Elgoldigital'in haberine göre Çağlar Söyüncü sezon sonunda Atletico Madrid'e geri dönecek.

Deneyimli futbolcunun hedefinin ilk 11'de yer almak hedefiyle başkent ekibine döneceği vurgulandı.

Haberde Mario Hermoso'nun olası ayrılığı sebebiyle Çağlar Söyüncü'nün takıma katılacağı ve eski günlerine dönmek için yeni bir meydan okumaya katılacağı aktarıldı.

Çağlar Söyüncü'nün 2024-25 sezonunda Atletico Madrid savunmasının önemli bir parçası olduğunu kanıtlamak zorunda olduğu haber detayında yer aldı.

Milli stoperin dönüşünün Atletico Madrid için sadece stratejik bir hamle değil aynı zamanda oyuncunun gerçek potansiyelini göstermesi adına ikinci bir şans olduğu kaydedildi.

Çağlar Söyüncü'nün kariyerini Avrupa'nın en rekabetçi kulüplerinden birinde pekiştirme misyonuyla Atletico Madrid'e döneceğinin altı çizildi.

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 12 maça çıktı ve 783 dakika süre aldı.