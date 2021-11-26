Çağlar Söyüncü'nün maçında ortalık karıştı!

Star.com.tr 26 Kasım 2021 Cuma 11:28 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 11:28

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği İngiltere'nin Leicester City takımı, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı konuk etti. King Power Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 3-1 galip ayrıldı.

Leicester City'ye 3 puanı getiren golleri 11. dakikada Patson Daka, 21. dakikada James Maddison ve 33. dakikada Wilfred Ndidi'den geldi. Legia Varşova'nın tek golünü ise 26. dakikada Mahir Emreli'nin kaçırdığı penaltıda, kaleciden dönen topu tamamlayan Filip Mladenovic attı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE 6 PUAN

Leicester'da Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi. İngiliz basını Çağlar'ın Legia Varşova karşısındaki perfomansına 10 üzerinden 6 puan verdi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN PENALTI TALİHSİZLİĞİ

Star.com.tr'nin haberine göre; 25 yaşındaki stoperin kafasından seken topun Ndidi'nin eline çarparak penaltıya neden olması Çağlar Söyüncü adına talihsizlik olarak değerlendirilirken, "Belki de penaltıdaki rolünden dolayı talihsizdi ancak yine de bu durum içinde bulunduğu bir iletişimsizlik anı olarak sayılacak ve Jonny Evans oynamadığında benzer sıkıntılar daha sık olacak gibi görünüyor. Bunun dışında savunmadan topla iyi bir şekilde çıktı ve bir defans oyuncusunun yapması gereken temel şeyleri doğru olarak yaptı. Defanstaki partneri Amartey'in açıklarını da kapattı" yorumu yapıldı.

LEGIA VARŞOVA TARAFTARI OLAY ÇIKARTTI

Öte yandan Leicester City - Leiga Varşova maçında deplasman tribününü dolduran Polonyalı taraftlar karşılaşma sırasında olay çıkardı.

SAHAYI SİS BULUTU KAPLADI

Müsabakanın ikinci yarısında binden fazla Legia fanatiğinin bulunduğu tribünde, aynı anda yaklaşık 30 meşale yakılarak saha adeta bir sis perdesi altında bırakıldı.

King Power Stadı'nı dumanlar kaplarken, Legia taraftarları Doğu Tribünü'ndeki Leicester City taraftarlarına saldırmaya başladı.

POLİSLER DE YARALANDI

İngiliz polisi olayları bastırmak için devreye girerken, çıkan çatışmada bazı polislerin yaralandığı öğrenildi.

Yaklaşık 20 dakika süren olaylarla ilgili olarak Leicestershire Polisi'nin futbol birimi, birkaç polis memurunun yaralanmasına neden olan arbedenin ardından çok sayıda tutuklamanın yapıldığını açıkladı.