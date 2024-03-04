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Spor

Çağlar Söyüncü'nün performansı dikkat çekti

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli savunmacı Çağlar Söyüncü performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

4 Mart 2024 Pazartesi 09:43 - Güncelleme:
Çağlar Söyüncü'nün performansı dikkat çekti
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Milli savunmacı, ara transfer döneminde geldiği Fenerbahçe'de performansını artırmaya devam ediyor. Çağlar, sakatlıktan dönen ve uzun bir aranın ardından forma giyen Becao ile hemen uyum yakaladı. 27 yaşındaki stoper, 90 dakika görev yaptığı karşılaşmada 12 ikili mücadelenin 7'sini, 8 hava topunun ise 6'sını kazandı. Çağlar, performansıyla alkış aldı.

FORMAYI BIRAKMAYACAK!

Çağlar Söyüncü ayrıca tam 9 atak uzaklaştırdı. Başarılı stoper, toplamda 50 kez topla buluştu, 40 pas denemesinin 34'ünde doğru adresi bularak yüzde 85'lik bir isabet oranı yakaladı. Becao'nun dönmesiyle birlikte stoperdeki rekabet tavan yapsa da Çağlar, formayı kolay kolay bırakmayacağını gösterdi.

BECAO'DA SIKINTI YOK

Brezilyalı savunmacı, 29 Ekim'de sakatlandığı Pendikspor maçının ardından ilk kez önceki akşam Hatayspor karşısında forma giymişti. Becao, "Beni değiştirin" işaretinin ardından 82. dakikada yerini Bonucci'ye bırakmıştı. Dün yapılan kontrollerde yıldız savunmacının herhangi bir sıkıntısı olmadığı belirlendi. Takımla çalışmaları sürdürecek olan başarılı stoper, görev verilmesi halinde perşembe günkü St.Gilloise mücadelesinde takımdaki yerini alabilecek.

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