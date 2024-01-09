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Spor

Çağlar Söyüncü'nün talibi çok! Dudak uçuklatan teklifi duyurdular

Adı son günlerde Fenerbahçe'nin gündeminden düşmeyen Çağlar Söyüncü'nün talipleri bitmiyor. Son olarak Roma'nın istediği milli stoper Çağlar Söyüncü için yaklaşık 20 milyon euroluk tekliflerin geldiği belirtildi. İşte detaylar...

9 Ocak 2024 Salı 14:36 - Güncelleme:
Çağlar Söyüncü'nün talibi çok! Dudak uçuklatan teklifi duyurdular
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Çağlar Söyüncü için yeni transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

ROMA KİRALIK İSTİYOR

Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan devi Roma, Çağlar Söyüncü'yü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

PREMİER LİG'DEN 20 MİLYON EURO

Haberde Atletico Madrid'in Milli oyuncu için başta Fulham olmak üzere birçok Premier Lig kulüplerinden yaklaşık 20 milyon euroluk teklifler aldığı belirtildi.

Roma'nın başarılı stoper için kısa süre içinde resmi teklif yapacağı ifade edildi.

TALİHSİZ MAÇLARI OLDU

İspanyol devi adına ilk 11'de çıktığı Bilbao maçında penaltıya sebep olan 27 yaşındaki oyuncu, son Sevilla karşılaşmasında ise oyuna girdikten 4 dakika sonra kırmızı kart görmüştü.

BU SEZON 6 MAÇA ÇIKTI

Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 6 maçta süre aldı. Milli futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.

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