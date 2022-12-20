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Spor

Çağlar Söyüncü'nün transferi ocakta bitecek

Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Çağlar Söyüncü'nün, Atletico Madrid'e transferinin ocak ayında gerçekleşebileceği iddia edildi.

DHA20 Aralık 2022 Salı 16:45 - Güncelleme:
Çağlar Söyüncü'nün transferi ocakta bitecek
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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün adı LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid ile anılıyor.

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'in transfer listesine girdi. Bu sezon Leicester City ile 1'i lig, 1'i de kupa olmak üzere sadece 2 maçta görev yapan 26 yaşındaki stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.

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Ocak ayından itibaren transfer görüşmeleri yapabilecek milli savunmacı, transfer iddiaları da çıkmaya başladı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid, Çağlar'ı sezon sonunda kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak haziran ayında sözleşmesi sona erecek milli savunmacının, ocak ayında düşük bir bonservis bedeliyle de kadroya katılabileceği iddia edildi.

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