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Spor

Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi duyuruldu! Simeone devreye girdi

Sezon başında La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, yeni takımında çok fazla forma şansı bulamaması üzerine takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu. İsmi Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Çağlar Söyüncü için karar verildi. İşte detaylar...

10 Aralık 2023 Pazar 19:20 - Güncelleme:
Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi duyuruldu! Simeone devreye girdi
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Sezon başında Leicester City'den ayrılarak Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, gittiği günden bu yana çok fazla forma şansı bulamadı. EURO 2024'te milli takım kadrosunda olmak isteyen Çağlar, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda kiralık olarak forma giymek istediği iddia ediliyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devre arasında Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istediği iddiaları gündemdeyken sıcak bir gelişme yaşandı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TAKIMDA KALIYOR!

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, milli oyuncu için devreye girdi ve son kararı verdi. Tecrübeli teknik adam, 27 yaşındaki savunmacı için kadroda yer açmaya ve daha fazla süre tanımaya karar verdi. Aktarılan habere göre, Atletico'nun stoperlerinden birisine Suudi Arabistan'dan bir talip çıktı. Kadroda yer açılacağı ve Çağlar'a daha fazla süre tanınılacağı belirtildi.

FENERBAHÇE ALTERNATİF İSİMLERE YÖNELDİ!

Fenerbahçe'nin ise stoper transferi için bir diğer alternatif isim olan Çaykur Rizespor'un savumasıcısı Emirhan Topçu'nun menajeriyle şartları görüşüyor. Sarı lacivertlilerin, savunmaya yerli bir isimle takviye yapması bekleniyor. Adaylar arasında bir dönem Beşiktaş forması giyen Serdar Saatçı'nın da olduğu belirtiliyor.

Star Gazetesi

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